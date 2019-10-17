Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 14:54

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Членам британской палаты общин следует сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что члены парламента сплотятся и оформят Brexit безо всяких дополнительных отсрочек", - сказал он журналистам после прибытия в Брюссель.

По словам Джонсона, "настало время завершить выход из ЕС и начать строительство новых отношений, которые могут быть отличными как для Великобритании, так и для Евросоюза".

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

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