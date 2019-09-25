Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 19:54

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо - пойти на досрочные выборы.

"Я заявляю, что пора выполнить Brexit. Альтернатива этому - голосование по доверию правительству, и в таком случае - вас ждем "судный день" наедине с избирателями", - сказал он в парламенте, обращаясь к оппозиции.

Джонсон подчеркнул, что оппозиционеры при желании, уже вечером в среду могут запросить проведение голосование по доверию правительству. В таком случае само голосование можно будет провести уже в четверг. Отказ парламента выразить доверие кабинету министров спровоцировал бы досрочные выборы, к которым уже не первую неделю стремится Джонсон.

Джонсон нацелен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября 2019 года, однако парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit. Пока что Джонсон не соглашается сделать это.

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