Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 13:33

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг призвал членов британской палаты общин поддержать его новые предложения по Brexit, однако Лейбористская партия уже выступила против них.

"Я надеюсь, что палата общин сможет сплотиться в национальных интересах и поддержать эту новую сделку, чтобы открыть новую главу в дружбе с нашими европейскими соседями и заняться внутренними приоритетными вопросами, в том числе образованием, инфраструктурой и здравоохранением", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Джонсон в очередной раз отметил, что он представил ЕС "конструктивные и серьезные предложения", которые "демонстрируют серьезность намерений" Великобритании.

В то же время, премьер-министр еще раз подчеркнул, что его предложения - это компромисс.

"Они не реализуют всего, чего мы могли пожелать. Они представляют собой компромисс", - заявил Джонсон.

Джонсон вновь предупредил, что в случае, если ЕС не продемонстрирует стремления к сделке с Лондоном, то Великобритания покинет ЕС 31 октября без соглашения, и она готова к такому исходу.

В ответ на выступление Джонсона лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия предложения премьера поддерживать не будет.

"Ни один член парламента от Лейбористской партии не может поддержать такую безрассудную сделку, которая затем будет использоваться как основание для нарушения прав и нормативов в этой стране", - сказал Корбин.

Корбин заявил, что предложения Джонсона "приведут к даже худшей сделке", чем та, которую согласовала с Брюсселем предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй.

"Эти предложения нереалистичны и вредны, и, я полагаю, премьер-министр прекрасно знает, что их отвергнут в Брюсселе, и в палате общин, и в нашей стране", - добавил Корбин.

Корбин заявил, что британское правительство хочет реализовать Brexit "в стиле сделки Трампа", что "обвалит нашу экономику и разрушит стандарты", защищающие работников, потребителей и окружающую среду.

Также Корбин потребовал от Джонсона опубликовать полный текст тех предложений, которые он сделал ЕС. Ранее на Даунинг-стрит опубликовали письмо Джонсона главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором изложил основные положения своего предложения по Brexit.

Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.

План Терезы Мэй предполагал, что в случае, если ЕС и Великобритания не смогут вовремя достигнуть соглашения по торговле после Brexit, то в силу вступит "страховочный план" ("бэкстоп"). Этот план был призван обеспечить то, что между республикой Ирландия и Северной Ирландией не появится никаких пограничных пунктов, что очень важно для острова, пережившего конфликт в Северной Ирландии, в ходе которого границы между Ирландией и Северной Ирландией жестко контролировались.

Этот план активно критиковали британские политики, так как из-за него Великобритания осталась бы в таможенном союзе с ЕС, а входящая в Великобританию Северная Ирландия была бы вынуждена подчиняться многим нормативам ЕС. Это противоречило идее Brexit, которая предполагает свободу Великобритании от ЕС в политических и экономических решениях.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

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