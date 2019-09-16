Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 13:37

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит в Люксембурге первые в своей карьере главы британского правительства личные переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Юнкер и Джонсон приветствовали журналистов на входе в ресторан Le Bouquet Garni в Люксембурге, где затем они начали рабочий обед.

Когда премьера спросили о том, оптимистично ли он относится к предстоящим переговорам, он ответил, что относится к ним с осторожностью.

В Люксембурге Джонсона также встретила небольшая группа протестующих, недовольных ситуацией с Brexit.

Накануне встречи с Юнкером Джонсон в статье для The Daily Telegraph заявил, что он все еще настроен на то, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, не важно со сделкой с Брюсселем или нет.

В то же время, Джонсон подчеркнул, что он верит в то, что сможет заключить с Брюсселем соглашение в ближайшие несколько недель.

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