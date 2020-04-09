Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 14:10

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, говорится в распространенном в четверг сообщении канцелярии британского правительства.

"Он спокойно провел ночь, его состояние продолжает улучаться, он остается в палате интенсивной терапии и находится на кислородной терапии", - говорится в сообщении.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

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