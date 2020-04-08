Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Госпитализированный с коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии, однако он реагирует на лечение, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
Представитель канцелярии премьера также сообщил, что Джонсон остается "в хорошем расположении духа".
Ранее министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар заявлял, что Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, и его состояние стабильно.
По его словам, Джонсон "чувствует себя удовлетворительно, находится в добром расположении духа, его состояние стабильно".
Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.
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