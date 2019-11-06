Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 11:58

Лондон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце, чтобы официально проинформировать ее о роспуске парламента, сообщил в среду телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что британский парламент официально объявил о роспуске в ночь на среду. Это означает, что до внеочередных выборов, намеченных 12 декабря, вся законодательная деятельность в стране будет приостановлена.

Таким образом, в Великобритании официально стартует предвыборная кампания.

Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить обещание вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Борис Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате теперь Brexit запланирован на 31 января.

1ви ар

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