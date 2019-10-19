Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 0:04

Брюссель. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года, об этом сказано в письме премьера председателю Европейского совета Дональду Туску.

"Я пишу с тем, чтобы проинформировать Европейский совет о том, что Великобритания хочет дополнительной пролонгации периода, обеспеченного статьей 50 (3) договора о Европейском союзе... Великобритания предлагает, чтобы этот период закончился в 23.00 среднеевропейского времени 31 января 2010 года", - сказано в письме британской стороны.

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