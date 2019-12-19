Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:39

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон отдал распоряжение чиновникам перестать использовать термин "Brexit" после 31 января 2020 года, сообщило в четверг издание HuffPost-UK со ссылкой на источник, близкий к правительству.

По его словам, "после того, как сделка (Brexit - ИФ) будет реализована, речь будет идти только о будущих отношениях".

Кроме того, прекратит работу и Департамент по выходу из Европейского союза.

"Сегодня поговорили с Департаментом по выходу из ЕС. Мы очень благодарны за их работу и поможем всем найти новые должности", - добавил источник.

Ранее в среду королева Великобритании Елизавета II заявила в речи на официальной церемонии открытия сессии парламента, что "приоритетом правительства является осуществить выход страны из Европейского союза 31 января".

Ранее британские СМИ сообщали, что правительство Великобритании намерено представить выработанное британским премьером Борисом Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit в парламенте в пятницу 20 декабря.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

1ви ар

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