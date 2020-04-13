Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 14:30

Лондон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализы на коронавирус COVID-19, прежде чем выписаться из больницы, они дали отрицательный результат, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию премьера.

В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции Чекерс вместе со своей беременной невестой Кэрри Симондс.

Премьер все еще восстанавливается и пока не вернулся к работе, отметили на Даунинг-стрит. Представитель премьера отказался говорить, когда именно Джонсон начнет выполнять свои обязанности. Британские СМИ полагают, что речь идет о нескольких неделях, пока его замещает глава МИД Доминик Рааб.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но затем сообщил, что у него все еще не спадает температура. В конце прошлой недели стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В прошлый понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В середине прошлой недели британские на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. В воскресенье Джонсона выписали из больницы.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!