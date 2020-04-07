Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 19:40

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который замещает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на время болезни, уверен, что премьер справится с болезнью.

"Я уверен, что он справится, потому что я точно знаю, что премьер-министр боец, и он в скором времени вновь будет руководить нами в период этого кризиса", - заявил Рааб, чьи слова во вторник приводит телеканал BBC.

"Это (болезнь Джонсона - ИФ) стало шоком для нас всех. Он не просто премьер-министр, не просто наш начальник, но также коллега и друг", - сказал Рааб.

Рааб подчеркнул, что Джонсон дышит самостоятельно, ему не проводят искусственную вентиляцию легких.

"Ему проводят стандартную кислородную терапию, он дышит самостоятельно", - заявил Рааб.

О том, что Джонсону проводят кислородную терапию сообщала ранее канцелярия премьера, подчеркнув, что речь об искусственной вентиляции легких не идет. Также на Даунинг-стрит сообщали, что состояние Джонсона остается стабильным, и он находится в добром расположении духа, что подтвердил и Рааб.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он самоизолировался и лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось и его перевели в палату интенсивной терапии.

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