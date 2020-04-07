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Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который замещает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на время болезни, уверен, что премьер справится с болезнью.

"Я уверен, что он справится, потому что я точно знаю, что премьер-министр боец, и он в скором времени вновь будет руководить нами в период этого кризиса", - заявил Рааб, чьи слова во вторник приводит телеканал BBC.

"Это (болезнь Джонсона - ИФ) стало шоком для нас всех. Он не просто премьер-министр, не просто наш начальник, но также коллега и друг", - сказал Рааб.

Рааб подчеркнул, что Джонсон дышит самостоятельно, ему не проводят искусственную вентиляцию легких.

"Ему проводят стандартную кислородную терапию, он дышит самостоятельно", - заявил Рааб.

О том, что Джонсону проводят кислородную терапию, сообщала ранее канцелярия премьера, подчеркнув, что речь об искусственной вентиляции легких не идет. Также на Даунинг-стрит сообщали, что состояние Джонсона остается стабильным, и он находится в добром расположении духа, что подтвердил и Рааб.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он самоизолировался и лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

Во время болезни Джонсона Рааб, замещающий премьера, будет председательствовать на чрезвычайных собраниях Cobra, посвященных ситуации с коронавирусом, также он возглавляет кабинет министров. Если заболеет сам Рааб, руководящие функции возьмет на себя министр финансов страны Риши Сунак.

Доминик Рааб в прошлом адвокат, он родился в 1974 году в семье беженца из Чехословакии. Рааб учился в Оксфорде и Кембридже, в британском МИДе начал работать в 2000 году. Он руководил командой в британском посольстве в Гааге, ответственной за привлечение к суду военных преступников, а также выступал советником в арабо-израильском конфликте.

Рааб был активным сторонником выхода Великобритании из ЕС, недолго он был министром по вопросам Brexit в кабинете предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Он подал в отставку, не согласившись с тем, какое соглашение заключило правительство Мэй с ЕС. Рааб вернулся в британское правительство в июле 2019 года, когда Джонсон стал премьер-министром.

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