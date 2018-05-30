Джонсон соболезнует в связи с убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко
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Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в среду выразил соболезнования в связи с убийством в Киеве российского журналистам Аркадия Бабченко.
"(Я - ИФ) потрясен убийством еще одного легко и открыто выражавшего свое мнение российского журналиста - Аркадия Бабченко. Мои мысли - с его женой и маленькой дочерью. Мы должны защитить нашу свободу слова, и жизненно необходимо, чтобы виновные теперь понесли ответственность", - написал министр на своей странице в "Твиттере".
Вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR А.Бабченко.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая версия убийства - профессиональная деятельность А.Бабченко. Позднее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о возможной причастности спецслужб РФ к убийству журналиста.
1аю ар де
Интерфакс