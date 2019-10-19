Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 23:43

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон отправил в ЕС два письма: первое - с официальной просьбой о переносе крайнего срока Brexit, а второе - с пояснением, что лично он не хочет вновь откладывать процесс выхода из ЕС, сообщает Sky News.

Просьба о переносе - вынужденная мера, так как за нее проголосовал британский парламент. Однако Джонсон в субботу уже заявлял, что все равно нацелен на выход из ЕС 31 октября 2019 года.

Кроме того, британские СМИ передают, что, по их данным, премьер не стал подписывать письмо, в котором просит о переносе Brexit на более поздний срок.

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