Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон в одном из переданных в ночь на воскресенье писем председателю Евросовета Дональду Туску сообщил, что считает вариант с переносом крайнего срока Brexit плохим как для Лондона, так и для Брюсселя.

"С тех поря как я стал премьер-министром я ясно дал понять, что еще один перенос не выгоден Великобритании и ЕС и навредит отношениям между нами. Таково мнение и моего правительства, и я напомнил об этой позиции парламенту в субботу", - пишет Джонсон. Текст письма публикуют британские СМИ.

В документе премьер также указывает, что "остается уверенным в том, что мы завершим процесс (выхода из ЕС - ИФ) к 31 октября. Более того, многие и тех, кто в субботу голосовал против правительства (по вопросу о отсрочке Brexit - ИФ), заявили, что поддерживают наше новое соглашение и готовы быстро его ратифицировать".

Ранее Джонсон отправил Туску письмо, в котором официально просит рассмотреть возможность переноса крайнего срока Brexit. Кроме того, он отправил и другое письмо, в котором объясняет, почему такая отсрочка на самом деле не нужна.

В субботу британский парламент обязал Джонсона попросить ЕС об отсрочке. На следующей неделе, как ожидается, палата общин рассмотрит соглашение, подготовленное британским правительством и Брюсселем, об условиях выхода Великобритании из ЕС. Наблюдатели отмечают, что у Джонсона есть шансы на то, чтобы этот документ получил одобрение депутатов: часть проголосовавших за отсрочку Brexit сделали это не потому что им не нравится подготовленное Джонсоном соглашение, а лишь чтобы удостовериться, что их страна не выйдет из ЕС вообще без соглашения. Ратификация соглашение откроет путь Великобритании к выходу из ЕС, Британские СМИ полагают, что технически все еще можно завершить этот процесс, как и планирует Джонсон, до 31 октября 2019 года.

1во гс

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