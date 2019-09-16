Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 17:11

Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания и ЕС имеют достаточно возможностей, чтобы добиться нового соглашения по Brexit, заявил в понедельник британский премьер Борис Джонсон после встречи со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем.

"Да, есть хороший шанс на сделку. Да, я (Борис Джонсон - ИФ) могу видеть ее очертания", - сказал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что соглашение не должно включать в себя положение о "бэкстопе" - "страховочном плане" по ирландской границе, при помощи которого, по мнению Джонсона, "ЕС мог бы контролировать Соединенное Королевство после того, как мы (Великобритания - ИФ) уйдем из ЕС".

"Я думаю, что у нас именно столько, сколько нужно времени, чтобы добиться сделки", - отметил премьер.

Он вновь напомнил, что если все-таки сделку заключить не удастся, то Великобритания в любом случае покинет ЕС 31 октября - с соглашением или без.

"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

В августе Джонсон заявлял, что в случае отмены "бэкстопа" ожидается "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем, а Лондон в скором времени должен предоставить альтернативные идеи для "бэкстопа".

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

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