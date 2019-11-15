Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 11:47

Лондон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Великобритания покинет ЕС как запланировано - к 31 января 2020 года, заявил он в эфире телеканала BBC.

"Мы будем за пределами ЕС (к 31 января - ИФ), и это главное", - сказал Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что до конца следующего года Великобритания должна заключить торговое соглашение с ЕС.

"Нет никакой причины тому, чтобы в период с января по конец следующего года, мы не закончили с договором о свободной торговле и не вступили в новые прекрасные партнерские отношения с ЕС", - сказал Джонсон.

Прежде, когда срок Brexit был назначен на 31 октября 2019, Джонсон заявлял, что он скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС об отсрочке.

Досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание о Brexit 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

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