Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 14:34

Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только начал идти на поправку, и возобновит исполнение обязанностей премьера лишь по совету лечащих врачей, сообщает в пятницу издание The Independent со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Он уточнил, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, продолжит замещать Джонсона.

Представитель отметил, что не осведомлен о контактах между Джонсоном и его администрацией c того момента, как его перевели из отделения интенсивной терапии. Кроме того, представитель отказался отвечать на вопрос, вернется ли Джонсон к работе к 16 апреля - к моменту, когда власти должны дать оценку ситуации с коронавирусом и решить, начать ли смягчать режим социальной изоляции в стране.

Телеканал Sky news сообщал ранее со ссылкой на правительственные источники, что Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

Ранее сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

1аю пч

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