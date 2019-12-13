Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 8:48

*** Он обещает уложиться до 31 января 2020 года

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс, заявил в пятницу премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС", - сказал Джонсон в ходе выступления в Лондоне, комментируя победу его партии на досрочных парламентских выборах, прошедших 12 декабря.

Кроме того, по мнению премьера, результаты голосования "положили конец жалким угрозам (со стороны оппозиции - ИФ) о втором референдуме" по вопросу Brexit.

При этом он обещал, что уложится в установленные сроки и завершит Brexit до 31 января 2020 года. "Мы выйдем из ЕС до 31 января. И никаких "если", никаких "но", никаких "может быть", - заявил Джонсон.

Премьер призвал сторонников "объединить нашу страну".

В ходе выступления, как это часто бывает, Джонсон не обошелся без шуток. "Давайте приготовимся к Brexit. А также - давайте приготовим завтрак", - сказал он в конце своей речи.

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