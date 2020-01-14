Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 9:47

Лондон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе суждено потерпеть окончательный крах, то ему нужна замена - соглашение, выработанное под руководством президента США Дональда Трампа.

"Если мы собираемся избавиться от него, то давайте заменим его соглашением Трампа - вот на что нам имеет смысл обратить внимание", - приводит слова премьера сайт британского издания Express.

"Я думаю, это был бы большой шаг вперед", - отметил Джонсон.

Он напомнил, что проблема с нынешней версией СВПД заключается в позиции США, согласно которой ядерная сделка является "ущербной".

Премьер также повторил, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

1аю ар

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