Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 13:37

Лондон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Ирана более не предпринимать атак, аналогичных осуществленным в ночь на среду, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Ирану не следует повторять эти безрассудные и опасные атаки, но вместо этого он должен добиваться скорейшей деэскалации", - приводит BBC слова премьера, сказанные в среду во время общения с британскими депутатами.

"Мы, конечно же, осуждаем атаку на иракские военные базы, где находятся силы (антитеррористической - ИФ) коалиции", - добавил он.

В свою очередь в Минобороны Великобритании ранее сообщили, что пострадавших среди британских военнослужащих в результате обстрела Ираном нет.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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