Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:36

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что считает возможным завершить Brexit за две недели, благодаря новому соглашению с Брюсселем.

"Это соглашение, которое позволит нам осуществить Brexit и покинуть ЕС за две недели, и мы сможем сфокусироваться на нуждах людей и снова объединить страну", - написал он в Twitter.

"Давайте осуществим Brexit и поведем эту страну вперед", - добавил Джонсон.

Ранее в четверг стало известно, что Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit. Теперь это соглашение должен одобрить британский парламент, чтобы Британия смогла упорядоченным образом выйти из ЕС в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!