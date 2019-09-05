Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 19:10

***Он пообещал ни в коем случае не просить Брюссель о новой отсрочке Brexit

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что не хочет внеочередных выборов, однако из-за ситуации с Brexit он предоставит право выбора британцам.

"Я вообще не хочу выборов, но я не вижу другого пути", - заявил Джонсон, выступая с речью в Уэст-Йоркшире.

"Если люди действительно думают, что мы должны остаться в Евросоюзе дольше 31 октября, тогда пусть это будет их решение (высказанное на выборах - ИФ)", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Джонсона, он "сделает все возможное для того, чтобы выйти из ЕС 31 октября".

Джонсон пообещал не просить Брюссель об очередной отсрочке, подчеркнув, что он лучше "умрет в канаве", чем пойдет на такой шаг.

Он отметил, что отсрочка Brexit "будет не лучшим использованием государственных финансовых средств", поскольку каждый дополнительный месяц пребывания Великобритании в ЕС обходится Лондону, по словам Джонсона, в 1 млрд фунтов стерлингов.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Как сообщали СМИ, Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Однако члены палаты общин британского парламента на следующей неделе - в понедельник 9 сентября - проведут второе голосование по предложению о досрочных выборах.

1ви аю бп

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