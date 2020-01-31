Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 11:57

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Борис Джонсон в речи, с которой он выступит позже в пятницу, сделает упор на новых возможностях страны после Brexit, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения", - приводит Би-би-си выдержки из речи Джонсона, записанной на Даунинг-стрит.

Великобритания перестанет быть членом ЕС сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени (02:00 1 февраля мск).

1ар ри

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