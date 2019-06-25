Нью-Йорк. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Группа состоятельных американцев, в числе которых известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, опубликовала открытое письмо к кандидатам в президенты США на выборах 2020 года, призвав их ввести налог на богатство.

"Мы обращаемся ко всем кандидатам в президенты, будь то республиканцы или демократы, с просьбой поддержать введение умеренного налога на богатство для одной десятой 1% самых богатых американцев - для нас, - говорится в опубликованном в интернете письме. - Следующий доллар новых налоговых поступлений должны заплатить самые удачливые в финансовом отношении, а не американцы со средним и низким доходом".

Помимо Сороса, подписи под документом поставили соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз, наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней и дочь вице-председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангера Молли Мангер. Всего письмо подписали 19 человек, один из них предпочел остаться анонимным.

Авторы письма утверждают, что Америка несет моральную, этическую и экономическую ответственность за то, чтобы облагать еще большим налогом их богатство. Налог на богатство, по их словам, может помочь преодолеть климатический кризис, улучшить экономику, повысить результаты в отношении здравоохранения, справедливо создать новые возможности и укрепить демократические свободы.

"Введение налога на богатство отвечает интересам нашей республики", - отмечается в письме.

Уже не первый раз самые богатые граждане США говорят, что должны заплатить свою справедливую долю налогов. В 2017 году более 400 американских миллионеров и миллиардеров, включая Сороса и Стивена Рокфеллера, поставили свои подписи под обращением к Конгрессу, в котором призвали законодателей не понижать налоги для состоятельных граждан. По их мнению, сокращение налогов для богатых семей "еще больше усугубит неравенство" и повысит госдолг.

Ранее в этом году Эбигейл Дисней, внучатая племянница Уолта Диснея и внучка основателя кинокомпании Walt Disney Co. Роя Диснея, выразила недовольство слишком большим, по ее мнению, размером вознаграждения главы компании Роберта Айгера, назвав "безумной" сумму в $65,6 млн, которые тот в общей сложности заработал в 2018 году.

Служба финансово-экономической информации

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