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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 10:56 19.03.2018 - 10:56

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Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Россия остается сложным партнером, но необходимо ее участие в решении крупных международных проблем и диалог с Москвой должен сохраняться, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Выборы состоялись, в том числе и на оккупированной территории, в Крыму. Для нас это неприемлемо. Россия остается сложным партнером, но участие России необходимо в решении крупных международных проблем, поэтому диалог должен сохраняться", - сказал Х.Маас в преддверии заседания глав МИД ЕС.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что "результаты выборов в России, как и обстоятельства в которых они проходили, нас (ФРГ) не удивили".

"О справедливой политической борьбе, которую мы могли бы признать по всем пунктам, речи, разумеется, не идет", - пояснил Х.Маас.

"Мы ожидаем более конструктивного вклада России (в решении международных дел), чем это было в недавнем прошлом. Однако если члены ЕС будут настаивать на санкциях, мы будем их обсуждать", - сказал он.

По его словам, на заседании будет обсуждаться Украина. "Прошло четыре года с аннексии Крыма, наша позиция ясна и останется таковой: мы поддерживаем правительство Украины", - отметил Х.Маас.

Комментируя расследование дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Х.Маас отметил, что Берлин активно получает информацию от коллег из Великобритании.

"Нет никакой альтернативной и достоверной версии кроме, той, что ответственность несет российская сторона. Мы и в дальнейшем будем получать информацию (о ходе расследования - ИФ), и стоим на позиции, что это неприемлемо и все члены ЕС всецело поддерживают Великобританию", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Он пояснил, что речь будет также идти о Сирии. "По прошествии семи лет (с начала конфликта - ИФ) ситуация с нарушениями прав человека не улучшилась. Мы будем обсуждать, как улучшить ситуацию в Сирии, где наблюдается гуманитарная катастрофа, и не соблюдается режим прекращения огня", - сказал он.

Кю де

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