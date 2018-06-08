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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 17:03 08.06.2018 - 17:03

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился, что с Россией не ведется диалога, выступая в пятницу на пресс-конференции по случаю саммита G7 в Квебеке.

"Неправда, что мы не находимся в атмосфере диалога с Россией. Мы в ней находимся. Но, следуя нашему принципу, мы отвергаем агрессивную манеру действовать, как это делает Россия", - сказал Ж.-К.Юнкер.

"В остальном, президент Трамп меня больше не удивит никогда", - добавил глава Еврокомиссии, отвечавший на вопрос о предложении Дональда Трампа вернуть Россию в состав "большой восьмерки".

"Что касается России, нужно напомнить ряд принципов. Россия, согласно нашему анализу и убеждению, нарушила международное право, аннексировав Крым и то, что она сделала в восточной Украине. Таков принцип", - отметил Ж.-К.Юнкер.

"Но, помимо этого, явно есть хорошие причины восстановить отношения по другим вопросам, кроме тех двух, что я только что назвал. Нужно, чтобы мы вели разговор, что мы и делаем, и не только со вчерашнего дня. Мы это делаем в течение лет. Я сам побывал в прошлом году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге", - сказал председатель Европейской комиссии.

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