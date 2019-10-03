Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 19:30

Гавана. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Куба подтверждает свое приглашение президенту Владимира Путина посетить Гавану, когда позволит его график, заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель премьер-министру России Дмитрию Медведеву, открывая российско- кубинские переговоры в расширенном составе.

"Мы подтверждаем наше приглашение в его адрес, сделанное в ноябре 2018 года, посетить Кубу, когда позволит его график", - сказал он.

Он также выразил надежду на то, что "будет возможно провести встречу в рамках рабочего визита в конце этого месяца в Россию".

Диас-Канель попросил передать благодарность Путину за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях по случаю дня Победы в мае 2020 года. "Нам будет очень приятно принять участие в этих торжественных мероприятиях", - добавил он.

бп

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