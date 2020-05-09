Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 13:22

Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Возложение цветов к мемориалам советским гражданам, погибшим в борьбе за освобождение Бельгии в ходе Второй мировой войны, и бельгийским участникам Сопротивления состоялось по случаю Дня Победы на кладбище брюссельской коммуны Эвере.

В этом году с учетом введенных ограничений на проведение массовых мероприятий церемония прошла в сокращенном составе без традиционного участия многочисленных дипломатов, российских соотечественников и представителей различных общественных организаций.

Цветы возложили посол России в Бельгии Александр Токовинин, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов, исполняющий обязанности постпреда РФ при НАТО Юрий Горлач, а также архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон.

"Мы ценим уважение, с которым в Бельгии относятся к памяти о Второй мировой войне. В сентябре прошлого года, когда здесь отмечали 75-летие освобождения страны от нацистской оккупации, в ходе торжественных церемоний поднимались российские флаги, высказывалось понимание, что без побед под Москвой, Сталинградом, Курском не было бы освобождения Брюсселя, Антверпена, Льежа", - заявил "Интерфаксу" посол Токовинин.

"По-настоящему трогательно, что и бельгийские власти, и общественные организации заботятся о захоронениях советских военнослужащих, которые, бежав из немецких лагерей, сражались в отрядах Сопротивления. Здесь не только не разрушают монументы в их честь, но и устанавливают новые. Это убеждает, что великая победа остается фундаментом, на который опираются как мирное развитие Европы в минувшие десятилетия, так и надежды на укрепление безопасности и сотрудничества на нашем общем континенте", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Ранее посол РФ возложил цветы к мемориалу сражавшимся в рядах бельгийского Сопротивления советским партизанам на кладбище коммуны Ребек (Валлонский Брабант).

Российский центр науки и культуры в Брюсселе по случаю Дня Победы подготовил праздничную онлайн-программу, включающую концерты, художественные и документальные фильмы о войне. Также онлайн в рамках "Русских сезонов в Бельгии" прозвучит Симфония № 7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

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