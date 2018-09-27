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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 20:29 27.09.2018 - 20:29

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил позитивную роль многостороннего подхода для решения такой глобальной проблемы, как нераспространение оружия массового уничтожения.

"На Корейском полуострове год назад ситуация была критической. Хотя многое зависит от позиции КНДР, мы видели, что дипломатия может открыть путь к более комплексным решениям", - заявил Д.Туск, выступая в четверг на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Похожая ситуация существует и в том, что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. Решая ядерные проблемы, это соглашение также помогло создать пространство для диалога по другим проблемам, как поведение Ирана в регионе и программы баллистических ракет", - сказал глава Евросовета.

Он подчеркнул, что соглашение по иранскому атому "выгодно для европейской, региональной и глобальной безопасности".

"Вот почему Европейский союз привержен соблюдению этого соглашения, пока Иран остается полностью верен ему", - объяснил Д.Туск.

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