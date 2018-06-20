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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 13:26 20.06.2018 - 13:26

Хельсинки. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Ряд дипломатов, военных и общественных деятелей Финляндии и Швеции обратились с призывом о вступлении их стран в НАТО, сообщили в шведской газете Svenska Dagbladet и изданиях финского концерна Lannen Media, объединяющего 11 региональных СМИ.

"В условиях, когда Россия ставит под сомнение организацию безопасности в Европе и использовала военную силу для достижения политических целей, сотрудничество в нынешней ситуации с безопасностью неизбежно", - говорится в заявлении, обнародованном в среду одновременно в прессе Швеции и Финляндии.

По мнению авторов, "Россия открыто нарушила международное право и принципы ОБСЕ". "Россия увеличивает военную технику и угрожает применением ядерного оружия. Малым государствам приходится искать поддержку у более сильных партнеров, чтобы обладать военными средствами против возможной агрессии России", - говорится в заявлении.

При этом авторы подчеркивают необходимость сотрудничества с США.

Наилучшие возможности сдерживания России подписанты видят в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Они не согласны с тем, что членство в альянсе радикально изменит ситуацию с безопасностью, и напряженность в Северной Европе возрастет.

"Подобные утверждения не учитывают существующую реальность. Риторика России основывается на желании при любой возможной ситуации сохранять возможность военного решения. Так как Финляндия и Швеция уже активно сотрудничают с НАТО и западными государствами, а в ЕС развивается оборонная политика, в глазах Москвы политика неприсоединения не вызывает доверия. Россия рассматривает Финляндию и Швецию частью Запада и будет, очевидно, исходить из этого и в случае конфликта", - говорится в заявлении.

Среди 12 человек, подписавших заявление, бывшие послы Швеции в России Йохан Моландер (Johan Molander) и Томас Бертельман (Tomas Bertelman), бывший посол Финляндии в России Ханну Химманен (Hannu Himanen), бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми (Jaakko Iloniemi), бригадный генерал Оборонительных сил Финляндии Юха Пююкэнен (Juha Pyykonen), общественные деятели.

тс яч

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