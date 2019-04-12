Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 7:29

Москва/Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - В посольстве России в США считают, что к осужденному за кибермошенничество россиянину Роману Селезневу в американской тюрьме применяются слишком жесткие режимные ограничения.

"Дипломаты Посольства в плановом порядке посетили Р.В.Селезнева в тюрьме г. Батнер, штат Северная Каролина. К нашему соотечественнику, приговоренному к 27 годам лишения свободы, по-прежнему применяются неоправданно жесткие режимные ограничения. Имеющиеся у него серьезные проблемы со здоровьем при этом игнорируются", - говорится в сообщении на странице посольства в "Фейсбуке".

Продолжим добиваться от американских властей гуманного обращения с российским гражданином и смягчения условий его содержания в пенитенциарном учреждении США, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Р.Селезнева арестовали на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США. В ходе его задержания полиция обнаружила украденные номера 1,7 млн банковских карт; в общей сложности он нанес урон около 37 тыс. финансовых учреждений на общую сумму $170 млн. Впоследствии Р.Селезнева доставили на частном самолете на Гуам, где находится военная база США, а затем - в Сиэтл.

В апреле 2017 года суд США приговорил россиянина к 27 годам заключения, а 1 февраля 2018 года Р.Селезнев получил еще 14 лет тюрьмы, однако отбывать наказание он будет параллельно с вынесенным ранее приговором. Сам Р.Селезнев полностью признал вину. Известно, что он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.

тг

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