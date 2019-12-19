Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 20:10

Иерусалим. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Дипломаты РФ и Израиля обсудили в четверг участившиеся случаи задержания израильтян в московских аэропортах и договорились работать над решением этой проблемы, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление израильского МИД.

"Обе стороны договорились делать все, чтобы не нанести вред передвижению туристов и деловым связям между странами, а также приняли решение относительно ряда шагов в целях обеспечения соблюдения двустороннего соглашения о безвизовом въезде", - говорится в заявлении министерства. Переговоры прошли в Израиле.

В заявлении отмечается, что дипломаты обсудили вопросы, связанные с задержанием израильтян в аэропортах Москвы на этой неделе, "а также тему въезжающих из России в Израиль граждан в качестве нелегальных трудовых мигрантов и лиц, ищущих убежище".

Ранее в посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что проблема задержаний израильских граждан в московских аэропортах обсуждалась в четверг в ходе консульского диалога представителей МИД двух стран.

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