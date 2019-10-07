Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 3:20

Сан-Франциско. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники генерального консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на рейс самолета до Москвы, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы попросили наших коллег из генерального консульства в Нью-Йорке, чтобы они проводили Ингу Альбертовну до нашего самолета", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

"В связи с допросом депутата Государственной Думы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами посольство направило ноту протеста в госдепартамент", - говорилось в сообщении в фейсбуке дипмиссии.

В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе. Он отметил, что "это займёт еще несколько дней".

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