Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 12:29

Сеул. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Российско-южнокорейские консультации по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова пройдут во вторник в Москве.

Южнокорейское информационное агентство "Ренхап" сообщило в понедельник со ссылкой на МИД Республики Корея, что 7 мая генеральный директор бюро по северокорейской ядерной проблеме внешнеполитического ведомства РК Чон Ён Ду посетит российскую столицу для переговоров с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым.

Дипломаты, как ожидается, обсудят пути дипломатического урегулирования на Корейском полуострове после саммита РФ-КНДР, а также обменяются оценками ракетных пусков, осуществленных в минувшую субботу в КНДР, отмечает агентство.

По его данным, в предстоящие четверг и пятницу Сеул посетит спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Между тем представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи на брифинге в парламенте отметил, что недавний визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию свидетельствует о желании Пхеньяна задействовать РФ в качестве посредника с целью сдвинуть с мертвой точки американо-северокорейские переговоры.

Лидер КНДР просил Россию донести до США его позицию по проблеме денуклеаризации, что может быть расценено как желание Пхеньяна, чтобы Москва играла посредническую роль в зашедших в тупик американо-северокорейских переговорах, приводит "Ренхап" слова представителя внешней разведки.

"Это также указывает на желание Пхеньяна возобновить переговоры с США", - сказал он.

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