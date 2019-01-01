Дипломаты США рассчитывают поговорить с задержанным в РФ американцем в течение 72 часов

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 16:54

Вашингтон. 1 января. ИНТЕРФАКС - Американские дипломаты рассчитывают получить доступ к задержанному в России по подозрению в шпионаже соотечественнику в течение 72 часов, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что эту информацию озвучил брат-близнец задержанного Пола Уиллана - Дэвид. По его словам, сотрудники посольства США в Москве, как ожидается, увидятся с задержанным "в течение 72 часов, причем отсчет времени уже идет".

Собеседник газеты заверил, что его брат "никогда бы сознательно не пошел на то, чтобы нарушить закон, тем более - законы, связанные со шпионажем".

Ранее во вторник Д.Уилан сообщили CNN, что П.Уилан является отставным морским пехотинцем, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым, заявил во вторник его брат-близнец Дэвид Уилан.

"Пол - отставной морпех. Он находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу", - говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит CNN.

The Wall Street Journal поясняет, что речь идет о свадьбе знакомого П.Уилана - также бывшего морского пехотинца. П.Уилан, как пишет газета, много путешествовал и неоднократно посещал РФ. По словам брата, П.Уилан "осознавал, какие риски существуют в этой стране для путешественников из западных стран".

П.Уилан, как отмечает CNN, родился в Канаде. Его родители - британцы, но сам он - гражданин США. Во время службы в армии несколько раз побывал в Ираке.

"Мы опасаемся за его безопасность и самочувствие. Нет сомнений в том, что он невиновен, и мы верим, что его права будут соблюдены", - подчеркнул Д.Уилан.

"Мы очень волновались, когда потеряли с ним связь. Сейчас мы тоже волнуемся, но хотя бы знаем, что он жив", - добавил собеседник телеканала.

Он рассказал, что с 28 декабря не получал сообщений от брата, а о том, что того задержали, узнал лишь в понедельник - после публикации новостей на эту тему в СМИ.

Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

Изначально 48-летний П.Уилан прибыл в Россию 22 декабря, сообщает CNN. Свадьба, на которую его пригласили, состоялась в пятницу.

CNN сообщает, что П.Уилан возглавлял службу безопасности компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. Эта компания не работает в России.

"Насколько я понимаю, он отвечал за физическую безопасность объектов своего работодателя. Он должен был гарантировать, что никто ничего не ворует, что нет взломов. Но речь не шла о кибербезопасности. И он не выполнял работу, наподобие той, которую делают телохранители. Он отвечал именно за безопасность помещений", - сказал брат задержанного.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

1во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line