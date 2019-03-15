Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 11:54

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что военные США и РФ успешно контактируют по ситуации в Сирии, а в сфере политического взаимодействия наблюдается прогресс по ряду вопросов.

"Они (контакты - ИФ) очень, очень продуктивны на уровне военных, а на политическом уровне мы в ряде случаев достигли согласования позиций по конкретным вопросам", - сказал он в пятницу в ответ на вопрос "Интерфакса" о контактах США с Россией и Турцией по ситуации в Сирии.

Он уточнил, что были достигнуты успехи особенно во взаимодействии с Турцией, а с Россией прошел "хороший обмен мнениями", в ходе которого стороны поняли позиции друг друга.

"Однако в отношении политического урегулирования в Сирии я бы сказал, что преждевременно говорить о том, сколько прогресса мы добились (с Россией - ИФ)", - отметил он.

Он подчеркнул, что контакты и с Россией и с Турцией поддерживаются на ежедневной основе - на военном и дипломатическом уровнях.

По его словам, внимание сторон привлекают Манбидж, Ат-Танф, Идлиб и северо-восток Сирии.

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