Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 9:49

Иерусалим. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Израильские посольства и консульства во всем мире приостановили свою работу в среду из-за забастовки дипломатов и военных атташе, которые таким образом выражают несогласие с решением министерства финансов Израиля, сообщает The Times of Israel.

"В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, утвержденные гендиректором Минфина 21 июля 2019 года, и в одностороннем порядке применить процедуру, которая меняет протокол, действовавший несколько десятилетий, мы вынуждены закрыть посольство", - говорится в заявлении, копия которого появилась в среду на сайтах в интернете различных дипмиссий Израиля по всему миру.

"Консульские услуги предоставляться не будут, ни один человек не будет пропущен в посольство/консульство", - отмечается в нем.

По данным газеты, речь идет о решении министерства финансов, которое пересматривает существовавший ранее порядок денежных выплат для покрытия расходов на работу дипмиссий за рубежом. Предполагается, что новая система, предложенная Минфином Израиля, начнет работу задним числом, тем самым, сотрудники дипмиссий должны будут самостоятельно погасить тысячи долларов задолженностей.

Речь идет о широком спектре расходов - от затрат на проведение мероприятий в посольствах до средств на передвижения на транспорте. При этом, отмечают израильские СМИ, дипломаты уже несколько лет жалуются на низкие зарплаты. Также они выражали недовольство сокращением расходов на работу дипмиссий.

Однако в 2014 году израильскому профсоюзу Гистадрут удалось договориться с представителями Минфина Израиля о повышении зарплат дипломатам. Однако, по словам дипломатов, эта договоренность до сих пор не была полностью выполнена.

Забастовка началась в 1:00 по местному времени (2:00 мск) среды. Таким образом, ни один гражданин Израиля, находящийся за рубежом и попавший в трудное положение, не сможет получить консульскую помощь, отмечает газета.

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