Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:53

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Брюссель. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Обновленная директива ЕС по газоснабжению не направлена специально против какого-либо поставщика или какой-либо страны, заявил в среду председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

"Эта директива составлялась не против какого-либо поставщика или какой-либо страны. И если у поставщика будут проблемы с этой директивой, это покажет только то, каков был замысел директивы, а не то, что мы настроены против того или иного", - сказал Е.Бузек, докладчик Европарламента, выступая в Брюсселе на пленарной сессии ЕП.

По его словам, речь идет лишь о европейском праве, распространяющемся на весь континент.

"Это конец эры монополии на европейском рынке газа. Монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, или угрожает просто перекрыть кран", - подчеркнул евродепутат.

Он пояснил, что вопрос газоснабжения один из самых сложных в Европе, которая будет нуждаться во все больших количествах газа.

"До недавнего времени было сложно представить в Европе прозрачный рынок со справедливыми ценами", - продолжил Е.Бузек, представляя проект директивы с поправками.

"Нужны правила для внутреннего энергетического рынка", - добавил он.

По его словам, необходимо хорошее снабжение для каждого газопровода, в том числе от третьего поставщика при недопущении любых незаконных методов. Все это, считает он, гарантируется, новой директивой.

По мнению депутата, ЕС опоздал с этой директивой на 10 лет, когда появился "третий энергетический пакет".

Он указал на то, что новая директива охватывает всю инфраструктуру, то есть "все газопроводы, которые доставляют газ из третьих стран в Европейский союз, покрываются этой директивой", и это "также затронет новые газопроводы, которые еще не построены".

Е.Бузек отметил, что голосование в Европарламенте в четверг по газовой директиве будет только первым этапом предпринятой акции. Главное, считает он, в реализации законодательного текста, что в значительной мере зависит от Европейской комиссии, а также Суда Европейского союза, если выяснится, что действия ЕК недостаточно эффективны. За Европарламентом останется контроль над тем, как реализуется европейское законодательство.

Он заявил, что Европарламент не будет давать своего согласия, если "речь будет идти о газопроводе, представляющем угрозу для нашей энергетической безопасности, или направленном против целей энергетического союза" ЕС.

"Если однажды возникнет газопровод, направленный против европейских принципов, то нужно действовать. Не должно быть исключений для некоторых", - сказал Е.Бузек.

1ов ав

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