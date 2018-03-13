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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:56 13.03.2018 - 13:56

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщал президент США Дональд Трамп в "Твиттер". Д.Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина. "Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Д.Трамп. Ранее сообщалось, что Майк Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора ЦРУ, возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона. ПОСЛЕДУЕТ мм во Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс