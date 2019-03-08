Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 18:03

*** Он будет помогать Трампу переизбираться в 2020 году

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщили журналистам в пятницу в американской администрации.

Б.Шайн занял этот пост в 2018 году. В дальнейшем, как отмечает CNBC, он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Б.Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства и, таким образом, будет помогать готовиться к президентским выборам 2020 года, на которых Д.Трамп намерен добиться переизбрания.

***/ 1во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!