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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 8:30 03.07.2018 - 08:30

***Профильные ведомства РФ и США продолжают контакты по вопросам борьбы с терроризмом

Нью-Йорк. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, помимо других тем, ожидается обсуждение вопросов антитеррора, несмотря на заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что Россия "не заслуживает доверия в вопросе борьбы с терроризмом", заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

"Странно то, что глава американской миссии при ООН говорит это накануне готовящейся встречи В.Путина и Д.Трампа, на которой в том числе планируется обсудить вопросы антитеррора", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам И.Рогачева, "беспардонные высказывания" Н.Хейли идут наперекор высказываемой президентом США точке зрения по поводу борьбы с терроризмом.

"Нравится ей это или нет, Вашингтон и Москва продолжают по мере необходимости осуществлять контакты на уровне профильных ведомств", - отметил российский дипломат.

Накануне открытия первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире ООН Н.Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление Всемирной организации из-за решения управления о недопуске представителей неправительственных групп на ряд встреч в рамках мероприятия. Она связала недопуск представителей гражданских организаций на конференцию с давлением со стороны ряда стран, в том числе России. Помимо этого, она назвала Россию и несколько других государств "бесчестными странами", "которым нет доверия в вопросе борьбы с терроризмом".

Встреча Д.Трампа и президента России В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Полностью интервью И.Рогачева будет опубликовано на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru).

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