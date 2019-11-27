Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 13:46

Берлин. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Директор музея "Зеленый свод" в Дрездене Дирк Синдрам сравнил громкое ограбление с фильмом "Миссия невыполнима", тем не менее, по его словам, у музея есть претензии к производителю ударопрочного стекла витрины.

"Нашу систему безопасности проверяли четыре года назад, результат проверки показал, что все в лучшем виде, - сказал Синдрам в интервью региональной газете Saechsische Zeitung. - То, что там произошло, было, практически, как "Миссия невыполнима".

Тем не менее, в музее поражен тем, как быстро грабителям удалось разбить стекло.

"То, что обещал нам поставщик ударопрочного стекла, не соответствует действительности", - указал Синдрам.

По его словам, в технических характеристиках стекла было сказано, что оно в течение 15 минут должно выдерживать удары топора и только затем разрушаться. В действительности стекло не продержалось и нескольких секунд.

Также он указал на то, что некоторые украшения из тех, которые грабители не унесли, пострадали от белого порошка, который следователи определяют, как огнетушитель. Порошок, в частности, попал на жемчужные ожерелья.

Ограбление музея произошло в ночь на понедельник.

Во вторник полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных из музея бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения. В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

Грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Ударопрочную витрину с бриллиантами грабители разбили топором. Вся "операция" длилась несколько минут.

Ранее таблоид "Бильд" сообщил, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро.

Ведется расследование и поиск преступников, полиция Дрездена просит граждан сообщать всю возможную информацию, которая может помочь в поиске грабителей.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

1тф эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!