Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 1:55

Гонконг. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Глава разведки США Дэн Коутс находится в Южной Корее с визитом, направленным на обмен информацией и оценкой ситуации в КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на правительственный источник.

Собеседник агентства подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что директор Национальной разведки США прибыл на американскую авиабазу в Осане во вторник вечером для трехдневного визита.

Отмечается, что подробное расписание в Сеуле Д.Коутса еще не подтверждено.

Однако в его планах встреча с директором Национальной разведывательной службы Южной Кореи Сух Хуном и другими высокопоставленными должностными лицами.

Ожидается, что директор американской разведки поделится разведданными и оценками по Северной Корее и скоординирует совместный подход к решению проблемы ядерной программы коммунистической страны.

В январе Д.Коутс заявлял Конгрессу США, что считает маловероятным, что Север полностью откажется от своей программы ядерного оружия, потому что Пхеньян рассматривает эту программу как критическую для выживания режима.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын скоро решит, продолжать ли переговоры с США и сохранить ли свой мораторий на ядерные и ракетные испытания.

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