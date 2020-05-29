Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава нацразведки США Джон Рэтклифф объявил, что рассекретил стенограммы разговоров бывшего советника президента страны по нацбезопасности Майкла Флинна и бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

"Сегодня бюро директора Нацразведки рассекретило стенограммы разговоров, имеющих отношение к бывшему генералу Майклу Флинну", - отмечается в заявлении Рэтклиффа. Американские СМИ отмечают, что речь идет, в частности, именно о телефонном разговоре в 2016 году между Флинном и Кисляком.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересно узнать о содержании этого разговора.

"Да, мне тоже хотелось бы об этом узнать", - сказал он, добавив, что не будет препятствовать обнародованию этой информации.

"Я сделаю для этого (обнародования - ИФ) все, что от меня потребуется", - сказал президент.

"Это был хороший разговор, ему (Флинну - ИФ) было разрешено такое общение", - добавил Трамп.

Флинн в 2017 году ушёл в отставку после того, как в СМИ попали сведения о том, что он обсуждал тему санкций против РФ с Кисляком, который тогда был послом. В дальнейшем в ФБР уличили Флинна во лжи при ответе на вопросы по этой теме. Тот пошёл на сделку с правосудием и признал себя виновным, однако весной 2020 года в минюсте США пришли к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для допроса Флинна. Теперь судебные власти решают, следует ли снять с него все обвинения. Флинн же объявил, что теперь виновным себя не признаёт.

1во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции