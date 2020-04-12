Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 13:32

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты в течение воскресенья завершат работы по дезинфекции Университетского клинического центра в Баня-Луке (Республика Сербская в составе Боснии и Герунговины), сообщил директор центра Владо Джаич.

"Вчера и сегодня они проводили дезинфекцию центрального медицинского блока, куда госпитализированы пациенты", - приводит в воскресенье слова Джаича местная телерадиокомпания РТРС.

По его словам, российские специалисты привезли передовое оборудование, так что для сотрудников центра это было не только работой по дезинфекции, но и возможностью для обучения.

Джаич отметил, что российская группа также провела дезинфекционные работы в Доме здоровья в Баня-Луке и н других объектах здравоохранения на территории республики.

"Я хотел бы поблагодарить их (российских специалистов) за то, что они, в то время как коронавирус присутствует и в России, они покинули родину и свои дома для того, чтобы помочь нам", - сказал Джаич.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские специалисты, оказывающие помощь в сдерживании коронавируса COVID-19 в Республике Сербской, разделились на группу по дезинфекции и группу по оценке ситуации.

Первая группа уже завершила дезинфекцию помещений одной из поликлиник и службы скорой медицинской помощи в городе Баня-Лука, и в настоящее время занимается дезинфекцией Университетского клинического центра Республики Сербской.

Группа по оценке ситуации между тем уже посетила города Добой и Приедор, а в воскресенье работает в Градишке, Биелине и Зворнике.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь медицинским оборудованием и материалами для сдерживания распространения коронавируса в Республике Сербской. Он также говорил об эпидемиологической ситуации в республике и с главой МИД России Сергеем Лавровым, напоминает РТРС.

В Минобороны РФ ранее сообщили об отправке в Республику Сербскую в рамках оказания помощи в противодействии COVID-19 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники.

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