Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 19:31

Вена. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Юрий Федотов выразил признательность главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с тем, что российская делегация представлена на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам на высоком уровне.

"Я очень рад, что вы приехали, что российская делегация представлена на таком высоком уровне в этой встрече. Мы ожидали более высокого уровня, но почему-то в последние дни некоторые министры стали отпадать. Тем не менее, все равно около 40 министров, высокий уровень", - сказал Ю.Федотов в начале переговоров с С.Лавровым.

"Только что одобрили декларацию, с которой пришлось повозиться. В целом получился неплохой документ, который обозначает направление работы на будущее, является сбалансированным и четко обозначает приоритеты", - добавил он.

В преддверии сессии Комиссии состоялась рабочая встреча председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова и исполнительного директора УНП ООН Ю.Федотова.

"По итогам встречи было принято решение о дальнейшем сотрудничестве НАС и УНП ООН. На встрече исполнительный директор УНП ООН вынес предложение провести совместно с НАС антинаркотические мероприятия в странах ближнего зарубежья и странах ШОС. Также Юрий Викторович выразил благодарность председателю правления Союза Никите Лушникову за результативную деятельность на полях ООН и обещал поддержку в дальнейших проектах", -говорится в сообщении НАС.

Кроме того, Н.Лушников и руководитель департамента НАС по международным связям Анна Михолап провели рабочую встречу с руководителем подразделения по профилактике и лечению наркопотребления Джильберто Геррой. "На встрече мистер Герра, от лица УНП ООН, передал разработанные УНП ООН совместно с ВОЗ международные стандарты по профилактике и лечению наркозависимости", отметили в НАК.

Помимо участия в заседаниях Комиссии ООН, представители НАС приняли участие в работе ежегодного Молодежного антинаркотического форума.

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