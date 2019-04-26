Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 16:08

*** Он считает, что РФ продолжает попытки подорвать демократию в США

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу в области разведки, считает директор ФБР Кристофер Рэй.

"Я думаю, что российская разведка представляет серьезную угрозу для США. Конечно, это касается и сферы киберпространства и того, что мы называем злонамеренным иностранным влиянием", - сказал он, выступая в Вашингтоне в Совете по международным отношениям.

Говоря о "злонамеренном иностранном вмешательстве", К.Рэй указал, что понимает под этим "агрессивную кампанию, которую мы видели в 2016 году (во время предвыборной кампании - ИФ) и то, что описано спецпрокурором Мюллером в его докладе".

"Это использование соцсетей, медиа, пропаганда, чтобы разделить нас, подорвать американскую веру и демократию (...) Это определенно продолжается", - отметил директор ФБР.

На вопрос о том, считает ли он достаточными те меры, которые были предприняты с 2016 года для того, чтобы защитить избирательную систему США, он сказал, что удалось добиться "огромных успехов".

"Но мы понимаем, что наши противники будут продолжать действовать таким образом, поэтому мы продолжаем следить (за ситуацией - ИФ)", - отметил директор ФБР.

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