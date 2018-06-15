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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 2:24 15.06.2018 - 02:24

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Доклад Минюста США о ФБР содержит ряд "отрезвляющих уроков", которые необходимо изучить и извлечь каждому сотруднику Бюро, чтобы не повторять ошибок в дальнейшем, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

"Я отнесся к этому докладу очень серьезно. И мы принимаем его выводы и рекомендации. В докладе действительно определены ошибки по части оценки (ситуации - ИФ), нарушения или даже игнорирования установок и решений, что, по крайней мере, в перспективе приводило к не лучшим решениям", - сказал он журналистам.

По словам главы ФБР, документ "содержит ряд отрезвляющих уроков".

"Мы изучим эти уроки и будем действовать на основе этих уроков. Мы убедимся, что каждый сотрудник ФБР извлек урок из этого доклада", - подчеркнул К.Рэй, добавив что сотрудники Бюро "будут нести ответственность за любые потенциальные нарушения".

Он сообщил, что сотрудники ФБР пройдут инструктаж относительно "того, что было сделано неправильно, чтобы эти ошибки больше не повторились".

К.Рэй отметил необходимость избегать "даже возможности возникновения личных конфликтов или политической ангажированности в работе" ФБР.

На вопрос журналистов о том, какова была его реакция на доклад, глава Бюро сказал: "Разочарование".

К.Рэй посчитал нужным отметить то, что "генеральный инспектор (Минюста США - ИФ) не обнаружил".

"В докладе нет никаких доказательств политической предвзятости или недопустимых факторов, которые действительно влияли бы на рассматриваемое расследование", - сказал он.

Отвечая на вопрос о репутации Бюро, К.Рэй заявил, что "с ней все в порядке".

Ранее в четверг генеральный инспектор Минюста США опубликовал доклад, в котором говорится, что Дж.Коми отходил от принятых норм расследования ФБР в деле Х.Клинтон.

В то же время, автор доклада не нашел признаков того, что Дж.Коми был политически ангажирован или пытался повлиять на выборы 2016 года в США.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В мае 2017 года Д.Трамп уволил Дж.Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Дж.Коми занимался расследованием нарушений Х.Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США могло привести к поражению на выборах. Также Дж.Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Д.Трампа с Москвой.

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