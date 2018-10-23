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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 10:43 23.10.2018 - 10:43

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Директор ЦРУ Джина Хаспел во вторник прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщила газета "Хюрритет", ссылаясь на информированные источники.

Поездка Дж.Хаспел проходит на фоне скептицизма, высказанного в понедельник президентом США Дональдом Трампом относительно результатов саудовского расследования обстоятельств гибели обозревателя американской газеты "Вашингтон пост".

"Я не удовлетворён тем, что я услышал", - сказал президент США журналистам в понедельник в Белом доме.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во вторник расскажет об обстоятельствах гибели оппозиционного саудовского журналиста Дж.Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление (по этому делу - ИФ) во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Подробности инцидента будут полностью раскрыты", - сказал президент Турции.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии 20 октября, ссылаясь заявление генпрокурора страны, сообщили, что Дж.Хашкаджи погиб после драки, возникшей с сотрудниками генконсульства. В рамках расследования уже задержаны 18 человек. Власти Саудовской Аравии заявляют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности.

1нв пч

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